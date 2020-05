© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il prossimo 11 maggio inizierà la manutenzione straordinaria, a partire dalla briglia del Comune di Posta fino all’abitato di Vezzano sito nel comune di Cittareale, del Fiume Velino per un totale di sette chilometri di intervento.«L’Amministrazione Provinciale, che abbiamo il privilegio di rappresentare - spiegano Calisse e Ramacogi - si distingue per volontà e operatività nel territorio di propria competenza. Dal 2014, entrata in vigore della scellerata Legge Del Rio che smembrò di fatto le Provincie Italiane, la nostra Amministrazione per quanto riguarda la delega ambientale, si trova a dover operare in situazioni di assoluta ristrettezza economica e di personale operante nel settore. Dal nostro insediamento stiamo portando a termine tutte quelle criticità attenzionate dai singoli sindaci che si trovano di fronte ad anni di totale abbandono e incuria dei fossi, canali e corsi d’acqua. L'inizio di questo lavoro sarà un evento epocale in quanto i sindaci e gli abitanti dell’Alto Velino attendono questo giorno da ben 45 anni e sarà di certo una ricorrenza dove la politica del fare ha vinto ancora una volta, riconsegnando le bellezze incontaminate di uno dei fiumi più belli d’Italia e mettendo in risalto i nostri magnifici territori».«Siamo grati all’Amministrazione Provinciale per l'interessamento che ha mostrato dopo le nostre segnalazioni sulla criticità della situazione - dichiarano i sindaci di Cittareale e Posta Francesco Nelli e Achille Pacifici - questo intervento non è solo necessario per la gestione ordinaria del fiume, ma soprattutto renderà finalmente fruibile il bacino fluviale al turismo ed alla frequentazione, con il controllo mai venuto meno da parte dei Carabinieri Forestali che vigilano sul territorio ed ai quali va il nostro plauso».