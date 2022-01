Ecco 2.5 milioni per la manutenzione stradale, Calisse: «Nel 2022 daremo al Reatino viabilità degna»

RIETI - In via di approvazione il primo lotto di lavori di manutenzione straordinaria stradale che interesseranno tutta la provincia di Rieti e in particolare in questa prima parte dell'anno le zone interessate saranno la Sabina, il Cicolano, il Turano e la valle del Velino per un totale di 2.5 milioni di euro. A giugno si aggiungerà a questo primo stanziamento un altro di pari importo. A questi circa 5 milioni di euro si devono aggiungere i 2 milioni stanziati grazie al fondo complementare 2021-22. «Quest'anno grazie a questi stanziamenti cercheremo di dare al territorio una viabilità degna di una provincia» ha commentato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.