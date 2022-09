Manutenzione dei fiumi, l’assessore Chiarinelli scrive al presidente della Regione Lazio

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli, ha inviato oggi una lettera al Presidente della Regione Lazio, in merito alla situazione del rischio idrogeologico del territorio e, in particolare, per sollecitare gli interventi di competenza regionale sugli alvei dei corsi idrici.

«Il Comune di Rieti sta facendo la propria parte sugli interventi relativi al dissesto idrogeologico. Oltre agli interventi già completati nelle frazioni di Poggio Perugino e Sant’Elia, siamo prossimi all’indizione della gara di appalto per i dissesti idrogeologici a Lugnano, Lisciano, San Giovanni Reatino, Castelfranco, Cupaello, per la messa in sicurezza del Fosso del Cantaro, per la strada di accesso al Centro Appenninico e su Via Votone e siamo a livello di progettazione esecutiva per altri due interventi – spiega l’assessore Chiarinelli – Insieme agli uffici continueremo nell’opera di ottenimento di fondi e di progettazione degli interventi ma è assolutamente necessario e urgente che la Regione Lazio, cui spetta per competenza la pulizia e la manutenzione dei fiumi e dei corsi d’acqua, faccia la sua parte e torni a mettere in campo un’opera costante e attenta».

Di seguito il testo integrale della missiva:

“ Gent.mo

«Le tragiche cronache di questi giorni riportano in primo piano, per l’ennesima volta, il tema della cura del territorio e del rischio idrogeologico che, purtroppo, riguarda gran parte del nostro Paese e la Provincia di Rieti, come noto, non fa certo eccezione. E’ superfluo ricordare che il territorio comunale di Rieti è stato anche recentemente colpito da un’alluvione, nel febbraio 2021, che ha causato ingenti danni a tanti concittadini, i cui ristori peraltro ancora non si sono visti. L’approssimarsi della stagione invernale e il peggioramento delle condizioni meteo ci impone di sollecitare un’attenzione maggiore da parte della Regione Lazio, e in particolar modo del Dipartimento e degli uffici competenti, soprattutto sulla situazione dei corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio, a partire dai fiumi Velino e Turano che, come noto, necessitano di interventi di pulizia e messa in sicurezza lungo ampi tratti».

«Il Comune di Rieti, pur tra le mille difficoltà burocratiche ed economiche, sta facendo la propria parte, già da tempo, in fatto di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con numerosi lavori già appaltati, altri progettati ed in attesa di esecuzione, altri ancora in fase d’appalto. Nel frattempo, gli uffici comunali proseguono nell’azione destinata ad intercettare ulteriori fondi per tali opere. Intanto però avvertiamo, insieme a tanti concittadini, la necessità che si torni a mettere in campo una manutenzione costante, periodica ed efficace dei corsi d’acqua, tanto quelli principali quanto quelli secondari, e delle loro sponde».

«Per questo, comprendendo che c’è molto da fare, non soltanto nel territorio di Rieti, sono a sollecitare un’attività più intensa ed assidua da parte del dipartimento regionale responsabile di tali fondamentali attività perché solo con una rinnovata e costante cura dei fiumi potremo attenuare fenomeni che, altrimenti, rischiano di generare danni sempre più significativi alle comunità locali da noi rappresentate».