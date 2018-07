di Andrea Giannini

RIETI- Manuel Cavallari, 26 anni, calciatore che ha dietro di sé una lunga storia fatta di Rieti Calcio e Riccione in serie D, poi Cantalice in Promozione e Scandriglia in Prima: in ogni squadra in cui ha miliatato ha sempre lasciato un segno positivo. Classe '92, Cavallari è reduce dalla stagione a Scandriglia: nella formazione di mister Colantoni ha trovato spazio nel ruolo di esterno d’attacco segnando 14 gol.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Dopo aver fatto tutto il settore giovanile nel Rieti, nel 2010 all’età di 17 anni ho esordito in serie D contro l’Aprilia. Sono bastati i primi 5 minuti tra i senior nei quali segnando un gol ho dato inizio alla mia carriera, se così si può definire. Sono stato al Rieti per 4 anni per poi trasferirmi a Riccione, sempre in serie D. Lì sono stato solo fino a gennaio e in 13 presenze ho collezionato 2 gol. Non è stato il mio miglior anno. Nella stagione 2014/15 sono passato al Cantalice in Promozione dove ho siglato 15 reti. Nel 2016 dopo una piccola parentesi al Rieti sono tornato al Cantalice. Nella stagione appena trascorsa sono passato a Scandriglia dove ho avuto l’opportunità di conoscere persone fantastiche».



Il ricordo più bello?

«Il mio ricordo più bello, come possono raccontare tutti coloro che erano con me in quella stagione, è stata la vittoria della Coppa Italia il 6 gennaio 2012. Fin da bambino sono sempre andato a tifare la squadra della città. Per me esordire in prima squadra e vincere anche una coppa è stata davvero una esperienza unica».



Ce n'è invece uno brutto?

«Dopo l’esperienza a Riccione ho avuto problemi familiari. Da lì ho capito che non volevo più seguire l’esperienza calcistica distante tanti chilometri dalla mia città. Non mi importavano le offerte che ricevevo in quel momento. Volevo solo divertirmi avendo vicino la mia famiglia e miei amici».



Come sono stati gli anni a Rieti?

«I più belli della mia carriera, non solo perché ho avuto l’opportunità di giocare con un gruppo di amici ma anche perché eravamo tutti reatini e ciò faceva bene sia alla società, sia ai tifosi. Sono stati gli ultimi anni in cui tutto ciò è accaduto: non credo che molti lo dimenticheranno».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«I miei punti forti sono sicuramente la velocità nel breve che mi facilita il momento in cui devo saltare l’uomo, l’intelligenza tattica e penso di avere discreta tecnica, non mi posso lamentare. Il fisico è uno dei punti deboli ma ho sempre cercato di colmare questo vuoto con la grinta che metto sul campo»



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«Ho avuto l’opportunità di confrontarmi con Todarov. L’ho conosciuto la stagione di Riccione ed è stato il miglior giocatore con cui ho giocato. Un ragazzo che prima di Riccione aveva giocato con la serie A bulgara, Ascoli e altre squadre di un livello superiore. Nel calcio reatino Alessandro Beccarini e Stefano Panitti al momento penso siano i migliori».



Dove le piace giocare?

«Fin dal mio inizio nel Rieti ho sempre giocato esterno di attacco. Un ruolo che mi ha permesso di fare gol ed esprimermi al meglio. Ho avuto l’opportunità di giocare anche seconda punta e devo dire che rispecchia anche questo il mio stile di gioco».



Cosa pensa dello Scandriglia?

«Lo scorso anno a Scandaglia ho avuto l’opportunità di conoscere Luca Orati. Di presidenti come lui se ne incontrano veramente pochi in categorie come queste. Un persona ottima e che ringrazio di cuore. Oltre al gruppo e alla società devo ringraziare mister Colantoni. Con lui mi sento tutti i giorni».



Il suo futuro?

«Non potevo non sposare il progetto Babadook, una società che come ormai sappiamo è stata creata da un gruppo di amici e cresce anno dopo anno. Ci aspettiamo di fare un'ottima stagione dato anche gli ultimi tesserati che ci daranno una mano per il raggiungimento di un sogno».



Il prossimo anno di Prima categoria chi pensa si aggiudicherà la promozione?

«Poggio Nativo, vedendo anche gli acquisti estivi, può disputare un'ottima stagione».

Gioved├Č 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA