In funzione l’impianto “mangiaplastica”. E raddoppia l’orario per la distribuzione di mastelli e sacchetti

RIETI - In funzione da oggi il nuovo impianto “mangia plastica” presso il punto di raccolta differenziata di Via Tancia.

All’attivazione hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore alla sostenibilità Giuliano Sanesi e il Presidente di Asm, Vincenzo Regnini, oltre a funzionari e dipendenti di Asm e dell’ufficio ambiente del Comune di Rieti che hanno seguito il progetto.

L’impianto mangiaplastica è disponibile negli orari di apertura del punto di raccolta di Via Tancia, dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 18.

Per utilizzare l’impianto è sufficiente mostrare nel lettore ottico una tessera sanitaria, inserire le bottiglie di plastica e conservare lo scontrino che verrà rilasciato. Una volta sommate 30 bottiglie si potrà ritirare un biglietto omaggio per una corsa del Trasporto pubblico locale, presso il punto di raccolta di Via Tancia o presso l’Ufficio VisitRieti in Piazza Vittorio Emanuele II negli orari di apertura.

E’ disponibile anche l’app per IoS e Android “Eurven App” che consentirà di monitorare costantemente i propri conferimenti e il credito cumulato per l’ottenimento dei titoli di viaggio sul Trasporto Pubblico.

Altra importante novità è l’ampliamento degli orari di distribuzione di mastelli, eco bidoni e sacchetti per la raccolta differenziata da parte di Asm.

Da oggi, infatti, si potranno ritirare questi materiali ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12, anziché nei tre giorni a settimana precedentemente previsti.

«Proseguiamo nella politica di implementazione delle attività a tutela dell’ambiente – hanno spiegato l’assessore Giuliano Sanesi e il Presidente di Asm Vincenzo Regnini – Con l’iniziativa odierna, abbiamo voluto unire alla difesa dell’ambiente e alla promozione del riciclo dei materiali anche l’incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale».