Magliano Sabina, arriva Ethan dei Måneskin per incontrare i familiari

RIETI - Piacevole scoperta quella di ieri mattina per molti cittadini di Magliano Sabina. Il legame stretto tra uno degli artisti più amati dal pubblico giovanile e la comunità. Ethan Torchio, batterista de "I Måneskin", ha un papa', fratelli e sorelle che vivono a Magliano Sabina. Il legame con il paese fino a ieri non era molto conosciuto, quando il sindaco Giulio Falcetta, grazie alla disponibilità del papa Candido Torchio, lo ha incontrato in piazza Garibaldi. Un momento di confronto e chiacchiere davanti a uno dei bar centrali del paese, proprio come fanno in tanti suoi coetanei. "Papà Candido, concittadino maglianese, - scrive il sindaco Falcetta sulla pagina di uno dei suoi profili social - oggi ci ha fatto una sorpresa dandoci la possibilità di passare qualche ora con Ethan e tutta la famiglia. Una bella mattinata insieme, ringraziandolo di aver realizzato con "I Måneskin" il sogno di tanti giovani. Abbiamo condiviso con lui alcune idee sulla sostenibilità ambientale e la mobilità elettrica e ha rivolto dei complimenti sull'attenzione ai temi". Ventidue anni da poco compiuti, Ethan è nato a Roma e a Magliano Sabina viene per incontrare il papa', i suoi fratelli e le sorelle che vivono in una casa di campagna. A scegliere di trasferirsi a Magliano Sabina è stato proprio Candido Torchio, regista di film e documentari. Il ragazzo, come ha dichiarato in altre occasioni è molto legato al padre con il quale, tra i 10 e i 15 anni ha trascorso tanto tempo sui diversi set. In paese ha vissuto dal 2016 e fino a poco fa quando la carriera lo ha portato lontano dall'Italia, ma come ha dichiarato lui stesso al sindaco e ai pochi amministratori che, in maniera informale, si sono trovati ad incontrarli, nei pochi giorni che riesce a trascorrere con la sua famiglia torna torna con grande piacere.