RIETI - Termosifoni ancora guasti nella scuola di Borgo Quinzio. I bambini restano a casa e le mamme vanno in consiglio comunale (attualmente in corso) per manifestare malcontento e chiedere soluzioni. «Alcune mamme di Borgo Quinzio e Corese Terra - conferma via Facebook il consigliere di Fara bene comune, Paolo Spaziani - sono venute in consiglio comunale per rappresentare le problematiche legate al nuovo plesso. Riscaldamenti non funzionanti, bagni inagibili ed altro. Esprimiamo vicinanza a loro ed i loro bambini che pagano lo scotto dell'inefficenza dell'amministrazione. Discuteremo tra poco la nostra interpellanza presentata in Consiglio comunale qualche settimana fa».