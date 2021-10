Asl, giornata di promozione e sensibilizzazione aperta a tutte le donne, alle neomamme e future mamme

Martedì 5 Ottobre 2021, 11:49

RIETI - Nell’ambito della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno “Sam” che si svolge come ogni anno dal 1° al 7 ottobre, la Asl di Rieti ha organizzato una Giornata di promozione e sensibilizzazione sul tema, grazie al coinvolgimento dell’Unità Tutela della Salute Materno-Infantile, in collaborazione con l’Ordine Provinciale delle Ostetriche di Rieti e l’Associazione di volontariato ‘Il salotto di zia Marilena’.

L’iniziativa, aperta a tutte le donne, alle neomamme e alle future mamme, si svolgerà presso il Consultorio di Rieti, in via del Terminillo 42 (blocco 5), domani, mercoledì 6 ottobre, dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Il contatto immediato pelle a pelle e un inizio precoce dell'allattamento mantiene il bambino al caldo, costruisce il suo sistema immunitario, favorisce il legame, stimola la produzione di latte materno e aumenta le possibilità di continuare ad allattare esclusivamente. Il latte materno è molto più di un semplice alimento per i bambini: è anche una potente medicina per prevenire le malattie, fatta su misura delle esigenze di ogni bambino. Il "primo latte" – o colostro – è ricco di anticorpi per proteggere i bambini dalle malattie.

Al fine di sensibilizzare sempre di più le donne del territorio della provincia di Rieti all’allattamento materno, i professionisti dell’Unità Tutela Salute Materno-Infantile della Asl di Rieti, le Ostetriche e la signora Marilena, tutte da sempre accanto alle donne, daranno vita ad una mattinata di incontro, sostegno e conoscenza. Esperienze condivise, professionalità, empatia e desiderio di stare insieme caratterizzeranno l’iniziativa.