Al de Lellis mamma e neonato insieme da subito grazie all'attivazione del servizio di rooming-in

RIETI - Dal prossimo 18 gennaio, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale de Lellis di Rieti diretto dal dottor Vincenzo Spina, sarà attivato il Rooming-In (stare in stanza insieme), un servizio che permette alle neo-mamme, ove le condizioni lo consentano, di tenere il loro bambino in camera, favorendo l'allattamento al seno e l'attaccamento precoce.

Il servizio supera il concetto tradizionale del “nido” perché consente alla mamma e al bambino di stare insieme da subito, giorno e notte. Nelle prime ore dopo la nascita è infatti importante che mamma e neonato stiano a stretto contatto, per prolungare il legame speciale che si è creato durante la gestazione. La mamma potrà comunque scegliere, in qualsiasi momento, di far portare il bimbo alla nursery, se desidera riposare un po'.

Le mamme saranno supportate nelle pratiche dell’allattamento e dell’igiene del neonato da una equipe composta da un’Ostetrica e una Infermiera della Neonatologia o Puericultrice senza che le donne debbano richiederlo.

Durante le visite in gravidanza presso gli ambulatori della Asl di Rieti, in occasione dei Corsi di accompagnamento alla nascita e sia al momento del ricovero, tutte le mamme verranno informate dal Personale Medico, Infermieristico e Ostetrico circa l'organizzazione del Rooming-In e dei suoi vantaggi.

Tale organizzazione è frutto di una collaborazione sinergica, armonica e fattiva da parte del Personale Ostetrico e Infermieristico/Puericultrici del Nido che si base sull'adozione di comportamenti accoglienti, improntati all’umanizzazione delle cure e alla massima cordialità e gentilezza nel rispondere ai bisogni delle mamme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA