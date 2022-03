Maltrattamento di animali, giovane denunciato dai carabinieri

RIETI - Nei giornì scorsi i carabinieri della Stazione di Amatrice hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un trentenne del luogo, per maltrattarnento di animali. L'uomo, proprietario di una femrnina di pitbull, teneva l'animale legato con una catena troppo corta e in condizioni igieniche precarie.

Nel corso di un accertarnento, effettuato dai carabinieri unitamente a personale della Asl di Rieti, l'animale veniva trovato in stato di malnutrrzione.

All'interno della cuccia, nelcortile dell' abitazione, i militari hanno rinvenuto anche sei cuccioli, purtroppo già deceduti. La tempestività dell'intervento ha consentito, però, di trovare anche quattro splendidi cuccioli ancora in vita che, dopo le prime cure veterinarie e una volta rifocillati, sono stati adottati, dall'Associaione Adozioni del Cuore di Rieti.