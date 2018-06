di Raffaella Di Claudio

RIETI - Finisce in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Un 45enne di Forano, A.M., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 25 giugno, dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto insieme ai colleghi della stazione di Magliano Sabina. I genitori avevano chiamato i militari perché l’uomo, già arrestato nel mese di marzo per aver picchiato i famigliari, li aveva nuovamente aggrediti.



Quando i carabinieri hanno raggiunto la loro abitazione, dopo essere riusciti a fermare l’uomo, hanno scoperto che in casa aveva anche la droga. Otto grammi di cocaina, un bilancino, bustine di plastica usate per confezionare le dosi e 245 euro in contanti considerati il provento dell’attività illecito.

