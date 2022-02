Maltrattamenti e lesioni in danno dell'ex moglie: arrestato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, un trentacinquenne del luogo. I militari, nel primo pomeriggio di ieri, su segnalazione pervenuta dallo sportello di ascolto del centro Antiviolenza del Comune di Fara Sabina, sono intervenuti nell'abitazione di una donna, aggredita dall'ex marito.

L'uomo, durante l'ennesima discussione, avrebbe aggredito la ex moglie, provocandole lesioni, giudicate, dal Pronto soccorso dell'ospedale di Rieti, guaribili Ìn 5 giorni. Soltanto il tempestivo intervento deÌ Carabinieri ha scongiurato che la situazione degenerasse, con conseguenze ben più gravi. !e prime indaginì hanno consentito dì ipotizzare che, purtroppo, non si sia trattato di un episodio isolato, ma solo dell'ultimo di una serie di atti aggressivi nei confronti della donna. L'uomo, attualmente agli arresti domiciliari, è stato denunciato presso questa Procura della Repubblica per i reatidi maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.