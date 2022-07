Rieti, alberi e rami caduti e danni per il maltempo di lunedì: vigili del fuoco all'opera nel Reatino

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono ancora impegnati, su più fronti, in diverse località della Sabina, nella rimozione di alberi, troncamento di rami pericolanti e sgombero di corpi vegetativi e ramaglie dalle sedi stradali. La violenta andata di maltempo del pomeriggio di ieri ha causato rilevanti e diffusi schianti di alberature che, abbattutesi al suolo e sulle reti viarie locali, hanno causato la temporanea chiusura delle stesse per il tempo necessario alle operazioni di rimozione. In particolare la squadra mirtense, nella mattinata odierna, è intervenuta a Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina e Passo Corese permettendo il ripristino in sicurezza della viabilità lungo le arterie principali e secondarie procedendo anche alla depezzatura a rocchi del fusto di piante di notevoli dimensioni. In alcune circostanze fattiva si è rivelata la collaborazione con Protezione civile e Amministrazioni comunali.