Rieti, maltempo in Sabina: danni per bomba d'acqua con alberi caduti sulle strade

RIETI - Bomba d'acqua sulla Sabina, con alberi caduti e circolazione rallentata e in alcuni casi bloccata dagli arbusti caduti sulle carreggiate delle strade di collegamento tra i vari paesi della provincia reatina. Il maltempo è durato circa mezz'ora, con violente precipitazioni e, in alcuni casi, anche grandine.

Si sta provvedendo a liberare le strade laddove è possibile, come nel caso della Tancia all'altezza del bivio della frazione Frezze, tra Mompeo e Rieti nel percorso "scorciatoia" che passa per Salisano: il vento ha abbattuto un albero che è caduto sulla carreggiata bloccando per diverso tempo la circolazione. L'ostacolo è stato rimosso da automobilisti di passaggio e da alcuni abitanti della zona.