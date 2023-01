Rieti, maltempo: il livello idrometrico del Velino in lenta diminuzione

RIETI - Il Centro Operativo Comunale di Rieti continua a monitorare la situazione legata al maltempo che sta interessando il territorio reatino, con particolare riferimento alle condizioni di piena del Fiume Velino.

Sono state impegnate per tutta la notte 6 squadre di Protezione civile oltre a Polizia Locale, Asm, Magazzino comunale e Consorzio di Bonifica che hanno operato su tutte le aree maggiormente interessate dalla situazione (zona Chiesa Nuova e zona Settecamini-Procoio). In particolare, la Protezione Civile – anche attraverso l’ausilio di una squadra di Casperia dotata di drone con visore notturno – ha monitorato la situazione della sponda destra del Velino in zona Chiesa Nuova che ha tenuto, anche grazie agli interventi condotti nelle ore precedenti. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, monitorata dalla Polizia Locale, non sono state registrate particolari emergenze mentre le squadre degli operatori del Magazzino comunale hanno effettuato vari interventi sulle strade. ASM, infine, è intervenuta questa mattina con autospurgo nella zona di Maglianello Basso.

Al momento, secondo quanto riferito da Consorzio di Bonifica, tecnici della Regione Lazio – Area Bacini idrografici e vigilanza e Protezione Civile, il livello idrometrico del Velino a Rieti è finalmente in lenta diminuzione. Le condizioni di tutte le aree più vulnerabili continuano comunque ad essere monitorate da 5 squadre di Protezione Civile e da tutti gli altri soggetti in campo.

Si ricorda che per segnalazioni necessarie e urgenti il Centro Operativo Comunale risponde ai seguenti numeri: 0746287215 e 3358351541.