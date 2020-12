Rieti, maltempo: albero caduto in Sabina, interventi dei vigili del fuoco

RIETI - Maltempo con pioggia e vento sul Reatino (e neve in quota).

Interventi in serie da parte dei vigili del fuoco in Bassa Sabina col maltempo che dalla notte flagella la zona. Soprattutto la pioggia a rendere problematica la viabilità, piccoli smottamenti e alcuni rami spezzati oltre alla caduta di qualche pianta. In particolare i pompieri allertati dalla protezione civile di Casperia stanno intervenendo in queste ore per rimuovere una pianta caduta sulla carreggiata all'altezza di un ponte a Santa Maria in Legarano, frazione di Casperia. Strada provinciale Finocchietana bloccata in attesa della rimozione della pianta.

Ultimo aggiornamento: 10:16

