RIETI - Un flagello di acqua e forte vento che in appena venti minuti ha messo di nuovo a dura prova la Sabina. La bomba d'acqua caduta nel pomeriggio ha causato infatti l'abbattimento di numerose alberature che, in molti casi, hanno completamente bloccato la sede stradale impedendo il transito ai veicoli. Disagi per la viabilità locale. Ore di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto e per gli operai della Provincia. Lungo la Ss 313, nelle vicinanze dello stabilimento Amazon, vento e pioggia hanno abbattutto un albero che ha invaso parzialmente la sede stradale. Rimozione di alberature necessarie anche lungo la Ternana in località Colonnetta in due punti della strada causando due lunghe code in entrambi i sensi di marcia.A Tarano, lungo via Campana, un'enorme acacia caduta in strada ha bloccato temporaneamente il traffico. Sempre sulla stessa via - poco più avanti - viabilità di nuovo paralizzata temporaneamente a causa di un grosso corpo vegetativo, alberi e ramaglia, che ha ostruito l'intera carreggiata. Alberi schiantati dal vento anche a Forano.