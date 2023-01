Rieti, maltempo: numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e danni

RIETI - Proseguono dalla mattinata odierna e, in previsione, per l’intera nottata gli interventi delle unità operative dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti, dei distaccamenti territoriali di Poggio Mirteto e Posta e del presidio di Amatrice. Oltre 45, al momento, gli interventi effettuati a causa del verificarsi di un’estesa microemergenza che ha interessato l’intero territorio provinciale colpito da maltempo, neve, pioggia, grandine e violente raffiche di vento. Un quadro emergenziale che ha visto attività di soccorso tecnico urgente per danni da acqua, smottamenti, esondazioni, frane e caduta alberi, ma anche ricognizioni per sopralluoghi e verifiche statiche e infrastrutturali. Attività che si sono avvalse della sinergica collaborazione con forze dell’ordine, Anas, Astral e Protezione civile. L’esondazione del fiume Velino all’altezza dell’abitato di Canetra, nel Comune di Castel Sant’Angelo, ha causato allagamenti e l’interruzione della viabilità lungo la Salaria per L’Aquila dal chilometro 78 (uscita per Villa Reatina) fino ad Antrodoco in entrambi i sensi di marcia. Al chilometro 101 della via Salaria nel territorio del Comune di Antrodoco una frana ha reso necessaria l’interdizione al transito. A Borbona la movimentazione di una massa franosa giunta a ridosso di una civile abitazione è stata messa in sicurezza con il ripristino del deflusso delle acque meteoriche. Ad Amatrice evacuata una privata abitazione a causa di un ampio allagamento. Sempre nell’Amatriciano al chilometro 35+800 della SS Picente un esteso smottamento di fango e detriti ha invaso la carreggiata. A Paganico Sabino volumi terra provenienti da un costone roccioso hanno invaso l’intera sede stradale della SP34, al momento interrotta.