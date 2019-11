RIETI - La forte pioggia - intensificatasi nel pomeriggio - e le raffiche di vento hanno provocato nuovi disagi nel Reatino. Tratti di Salaria allagati, alberi e rami caduti, smottamenti.



Ultimo aggiornamento: 18:29

Disagi già in mattinata con piccoli allagamenti a Monteleone Sabino e Casaprota. Nel pomeriggio l'acqua, caduta in modo violento anche su Rieti, ha provocato nuovi allagamenti. Di nuovo chiuso il sottovia di via Velinia. In via Theseider, a Città giardino, abbattuta una pianta pericolante. Interventi in tutta la provincia dei vigili del fuoco.