RIETI - Rieti e il territorio provinciale in ginocchio per il maltempo. La bomba d'acqua che si è rovesciata a partire dalle prime ore del pomeriggio ha causato danni e disagi ovunque tra piante abbattute, rami pericolanti, frane, smottamenti, danni da acqua, cantine e seminterrati allagati. Decine e decine le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Rieti. Considerata la portata dell'emergenza è stato allertato anche il sindaco Antonio Cicchetti e la Protezione civile di Rieti che sta gestendo alcuni interventi nel territorio comunale, in particolare in via Ricci, viale Fassini e nel quartiere di Regina Pacis a causa dell'ostruzione dei tombini di scolo che sta creando allagamenti nei garage e nelle cantine dove, in alcuni casi, si sono superati i 25 centimetri di acqua. La Salaria vecchia dopo il bivio per Scandriglia è bloccata a causa della caduta di un albero mentre la bretella di collegamento tra Contigliano e la Superstrada per Rieti è parzialmente ostruita da un grande corpo vegetativo che, cadendo, ha invaso la sede stradale. I vigili del fuoco hanno soccorso un giovane reatino rimasto bloccato all'interno del proprio veicolo nel sottopasso ferroviario di via Graziosi nei pressi della Questura mentre il livello dell'acqua si innalzava pericolosamente. A Regina Pacis garage e cantine allagate, criticità per danni da acqua anche a Madonna del Cuore. A Cantalice alcune locali di attività commerciali sono stati allagati. In via Tancia il fango ha invaso la sede stradale causando un incidente stradale con un furgone finito fuoristrada dentro una cunetta. La coltre di acqua accumulatasi in viale Fassini ha provocato lo sbandamento di più veicoli in transito senza fortunatamente provocare incidenti stradali gravi. Problemi anche per la viabilità non solo locale ma anche provinciale a causa del fango, pietrisco, terra e detriti che si sono riversati nelle strade a seguito di piccole frane e smottamenti. Allarme anche a Colli sul Velino per l'area allagata di un sottopasso. Il maltempo ha messo in moto anche gli uffici tecnici comunali e numerosi sindaci dei Comuni della provincia che con operai e tecnici stanno effettuando sopralluoghi o chiudendo strade considerate a rischio per la viabilità. Allagato il sottopasso nei pressi della questura: due auto bloccate e poi aiutate a ripartire.