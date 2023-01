Rieti, allagamenti nella Piana reatina, il Velino esonda in due punti

RIETI - Ancora danni e disagi per il maltempo nel Reatino.

Proseguono le attività di monitoraggio e assistenza da parte del Centro Operativo Comunale di Rieti per la situazione legata al maltempo. Nel corso della nottata sono state impiegate 6 squadre delle Associazioni di Protezione Civile, oltre alla Polizia Locale e agli addetti del Consorzio di Bonifica, alla reperibilità del Magazzino comunale e alle squadre di ASM che anche nel corso della mattinata sono intervenute per il supporto in vari punti del territorio cittadino. Al momento, invece, sono 4 le squadre di Protezione civile impegnate nel monitoraggio sul territorio alle quali si aggiungeranno presto altre 3 squadre di Associazioni di territori limitrofi cui è stato chiesto un supporto. Per il momento la situazione generale rimane stabile. Si ricorda che il Centro Operativo Comunale è attivo – istituto presso la sede del Comando della Polizia Locale, in via Foresta n.2 - reperibile telefonicamente al numero 0746 287215. Per segnalazioni necessarie e urgenti è possibile contattare anche i numeri 0746287220 (Polizia Locale) e 3939516842 e 3358351541 (Protezione Civile).

ll Velino è esondato in due punti della Piana Reatina. Il Velino ha rotto gli argini invadendo campi agricoli in due punti, nei pressi di Chiesa Nuova e Colle Aluffi, ma non lambisce abitazioni, se non casolari abbandonati. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile sorvegliano il corso del fiume, ma anche del Turano, in seguito all'ondata di maltempo che sta interessando il Reatino. Un elicottero ha sorvolato la zona risalendo il corso urbano e periferico del Velino e del Turano e le zone dove dalla scorsa notte si registrano straripamenti e allagamenti.