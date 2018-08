di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domenica di gare allo stadio Raul Guidobaldi dove è andata in un’altra tappa del Trofeo Perseo. Le gare che hanno sostituito il meeting nazionale del Terminillo, cancellato per il maltempo, si sono svolte senza intoppi nonostante la pioggia scesa nel pomeriggio reatino. Purtroppo, le condizioni meteo non hanno favorito le prestazioni che comunque non si sono fatte mancare ad arrivare.



Diversi i reatini in gara con ad aprire le danze l’ostacolista Giulia Latini (Carabinieri) che nella gara in solitaria finisce i 100 ostacoli in 13.89. Nei 100 si è visto anche Matteo Galvan (Fiamme Gialle) che ha corso prima la batteria in 10.71 e poi rinunciato alla finale dove a vincere è stato Francesco Cappellin (Aereonautica) in 10.74.



Nel giavellotto c’è stato l’atteso ritorno in gara di Giovanni Bellini, campione Italiano under 23, che dopo sei mesi di stop per l’infortunio al braccio è tornato alle gare. Per il reatino un 65,07 di buon auspicio per la rassegna tricolore di Pescara che si svolgerà dal 7 al 9 settembre.



Sempre nel giavellotto bene Teuta Cala che lancia il personale con 39,81 che le vale anche il minimo per i campionati Italiani assoluti di Pescara. In pedana nell’alto bene l’allievo Ednaldo Di Giacomo che vola al personale con 1,94.

