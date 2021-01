Rieti, rimossi alberi caduti sulle strade dopo le nevicate

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina presto sulla SP26a, all'altezza dell'abitato del Comune di Pescorocchiano, per rimuovere una serie di alberi caduti sulla sede stradale a causa delle forti nevicate di queste ultime ore. Arrivati prontamente in posto i Pompieri si sono adoperari per liberare la strada e metterla in sicurezza per poi riaprirla successivamente al traffico locale.

