Rieti, il maltempo blocca Geist negli Usa: cancellato volo del neoacquisto Npc. Partenza spostata a domani

RIETI - Anche il maltempo si mette contro la Kienergia Npc Rieti. E' stato cancellato il volo da Cincinnati a Roma che avrebbe dovuto portare in Italia Jordan Geist, l'americano neo acquisto della squadra reatina il cui arrivo era previsto oggi alle 11. Il volo è stato riprogrammato e il giocatore dovrebbe arrivare in città domani intorno all'ora di pranzo e passare alle visite mediche. Geist non sarà aggregato al gruppo per la trasferta di Latina e incontrerà i suoi compagni giovedì.