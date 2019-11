Ultimo aggiornamento: 09:14

RIETI - Emergenza al momento rientrata ma il bilancio finale di oggi è quello di una microcalamità che dalle prime ore del pomeriggio di ieri ha messo in ginocchio il capoluogo sabino e l'intero territorio provinciale tra dissesti, frane, allagamenti, smottamenti, danni da acqua e caduta di piante e rami.Si spera oggi in una tregua. Fatali - per alcuni quartieri cittadini come la zona di viale Morroni, viale Fassini, via Ricci e viale Maraini - si è rivelato il fogliame caduto abbondantemente in questi giorni che ha ostruito e intasato i tombini e i canali di scolo.Una notte di lavoro quella appena trascorsa per i vigili del fuoco, che hanno smaltito numerosi interventi sull'intero territorio comunale e provinciale, e per la protezione civile. I pompieri hanno lavorato tutta la notte organizzandosi in più squadre di lavoro con l'ausilio di motopompe e idrovore per lo smaltimento degli accumuli di acqua.Oltre 60 le richieste di soccorso in coda giunti alla sala operativa dei vigili del fuoco di Rieti gestiti poi secondo le priorità di intervento e le urgenze. Tra i più numerosi sono stati gli interventi per allagamenti di garage, cantinee, locali seminterrati. Tornata alla normalità la situazione con il deflusso delle acque nei due sottopassi di via Velinia e quello in prossimità della questura dove nel pomeriggio di ieri sono rimasti in panne nell'acqua due automobilisti a bordo delle proprie vetture e soccorsi dai pompieri.Emergenza rientrata anche in provincia dove la viabilità (Salaria Vecchia, Monte Tancia, Fonte Cerro, via Tancia) è stata duramente colpita da piante e rami caduti sulla sede stradale oltre a fango e detriti caduti sulle carreggiate a seguito di frane e smottamenti.