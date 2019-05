RIETI - Lavori in corso dopo il maltempo di giovedì a Castelnuovo di Farfa.



I lavori, che non si sono fermati nella notte, hanno permesso la riapertura di tutte le strade comunali a Castelnuovo di Farfa. Resta interrotta la strada provinciale Mirtense. Scuola del paese chiusa pertanto per sicurezza e per motivi di viabilità del pulmino. Molte case e cantine risultavano allagate ieri sera durante le verifiche dei Vigili del Fuoco.



Viste le previsioni meteo non positive per il pomeriggio del 24 e per il fine settimana, il sindaco ha disposto una pulizia straordinaria delle grate di scolo stradali. La viabilità comunale è stata ripristinata alle ore 23.30 del 23 maggio. Ma la viabilità della strada provinciale Mirtense risulta impossibile anche per questa frana e caduta di alberi. © RIPRODUZIONE RISERVATA