RIETI - Ancora una giornata difficile per il territorio provinciale e la Sabina in particolare tra la giornata di ieri e la nottata appena trascorsa. Tra i danni più rilevanti quelli registrati a Magliano Sabina in località Frangellini dove l'esondazione di un torrente ha provocato l'allagamento di alcuni vani abitativi dove il livello dell'acqua ha superato i 65 centimetri. Addirittura l'improvvisa ondata di piena ha provocato lo spostamento di un'auto sollevata dalla massa di acqua, fango e detriti. Necessarie anche delle verifiche per danni da acqua in località Pietrini e danni ad oggetti e materiali anche in alcune attività commerciali. Non sono mancate polemiche da parte dei residenti della zona per la situazione manutentiva del canale.Nel territorio del Comune di Vacone la strada Ternana temporaneamente è stata bloccata dalla caduta di un albero sulla sede stradale. Anche a Poggio Mirteto lungo la Ss 313 carreggiata parzialmente occupata per lo schianto di un'alberatura. Rami pericolanti e alberi abbattuti al suolo anche a Forano e Poggio Catino. Stessi disagi a Rocchette lungo una strada provinciale interna bloccata di collegamento interamente occupata da un grande albero caduto durante la notte. Emergenza al momento rientrata grazie alla momentanea tregua di queste ore ma nuove piogge sono attese nel pomeriggio.