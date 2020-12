Rieti, esondazione del Velino: terreni allagati

RIETI - Vasta esondazione lungo il fiume Velino in via Campo Saino all'altezza del depuratore. La giornata di oggi in cui non sarebbero previste ulteriori precipitazioni dovrebbe far rientrare l'allarme-maltempo scattato di nuovo nel trado pomeriggio di ieri quando le abbondanti precipitazioni hanno di nuovo fatto registrare diversi allagamenti, danni da acqua e criticità idrauliche. Particolare preoccupazione ha destato ieri un ampio smottamento verificatosi lungo il fiume Velino nelle vicinanze del depuratore di via Campo Saino. Un allagamento che ha pesantemente invaso i terreni limitrofiche e le intere aree adicaneti e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e degli organi territoriali e comunali preposti per monitorare la criticità idraulica destinata ora a rientrare ma già da domani, e per i prossimi giorni, le previsioni meteo minacciano ancora abbondanti piogge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA