Accusa malore mentre raccoglie funghi, reatino soccorso e ricoverato al de Lellis

RIETI - Un soccorso congiunto tra Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, Vigili del fuoco, 118 e Polizia ha consentito nel pomeriggio oggi, 19 ottobre, nella periferia di Rieti, di mettere in salvo un uomo di 57 anni, residente nel capoluogo, che mentre cercava funghi nei pressi della località Macelletto ha avuto un malore che gli ha impedito di muoversi in autonomia.

L'uomo, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118 e dai tecnici del Soccorso alpino, è stato trasportato con una barella portantina e affidato al 118 per essere trasferito in ospedale. Il 57enne non in pericolo di vita.