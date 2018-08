di Emanuele Faraone

RIETI - Due pattuglie della Squadra volante della questura di Rieti e due ambulanze del 118 sono intervenute in questo momento nella stazione ferroviaria di Rieti per soccorrere una giovane donna colta da un improvviso malore. La ragazza ha perso i sensi mentre si trovava all'interno del bagno della stazione.



Ad allertare i soccorritori è stato il vigile in carrozzina Mariano Gatti presente in quel momento nel presidio della polizia municipale di Rieti all'interno della stazione ferroviaria. La ragazza è stata immediatamente soccorsa.

Marted├Č 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57



