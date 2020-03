Rieti, grave malore, giovane al Gemelli

RIETI - Grave malore per un giovane sabino trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma in elicottero. Questa mattina alle prime luci dell’alba un 15enne residente nel Comune di Poggio Moiano è stato soccorso e trasportato a bordo dell’elicottero Pegaso in dotazione al 118 atterrato in Sabina all’alba con personale medico e infermieristico. Il ragazzo ha accusato un malore associato a una grave crisi respiratoria.



Immediato l’intervento dell’unità mobile ambulanza del 118 i cui sanitari hanno subito provveduto alla stabilizzazione del 15enne valutandone poi parametri e valori. Tuttavia la gravità del quadro clinico complessivo generale ha reso poi necessario il successivo intervento dell’elisoccorso per il trasporto a Roma e l'ospedalizzazione del giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA