Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un improvviso malore poi si è accasciato a terra perdendo i sensi. È stato necessario l'intervento di un'eliambulanza Pegaso del 118 per soccorrere un escursionista ternano di 58 anni sul monte Terminillo. L'uomo, originario del sud Italia, si era messo in cammino sul sentiero 301 "Direttissima monte Terminillo" con partenza da rifugio Sebastiani. Poi, dopo aver percorso qualche centinaio di metri, il ternano ha avvertito un giramento di testa per poi accorciarsi a terra lungo il sentiero. A lanciare l'allarme i numerosi escursionisti presenti nella zona in quel momento per via di gare e manifestazioni sportive. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che hanno prestato le prime cure stabilizzando l'escursionista. Il medico considerate le sue condizioni ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza che prima ha fatto base nel piazzale-parcheggio del rifugio Sebastiani per poi riprendere il volo e portarsi sul luogo dove il 58enne è stato verricellato e trasportato via in elicottero.