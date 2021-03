In Malesia un derby tutto... “reatino” tra il Penang di Garofalo e il Kuala Lumpur di Gallifuoco

RIETI - C'è un po' di Rieti del recente passato nel campionato di calcio malesiano. Più precisamente nella Super League Malaisa, la nostra serie A, dove recentemente è approdato il preparatore atletico umbro Luigi Garofalo ingaggiato dal Penang, settimo in classifica con 3 punti dopo le prime due giornate.

Il derby

Per Garofalo la sorpresa si è palesata già alla prima giornata, il 6 marzo scorso, quando era in programma la sfida casalinga contro il Kuala Lumpur capitanata, udite udite, dall'italo-australiano Vincenzo Gallifuoco, difensore centrale autore del gol-partita col quale il Rieti neopromosso in serie C riuscì a battere la Casertana di Castaldo e Floro Flores trasformando un calcio di rigore al 93' (2-1). Un vero e proprio "derby-amarcord" vinto per 1-0 dal Penang di Garofalo (gol di Rowley) che al termine della gara si è intrattenuto proprio con Gallifuoco ricordando un'annata particolare che per il difensore italo-australiano si concluse con largo anticipo per motivi familiari.

