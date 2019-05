© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Malattie reumatiche autoimmuni: al de Lellis di Rieti, il prossimo 10 maggio, Giornata di sensibilizzazione e prevenzione.Venerdì 10 maggio si svolgerà a Rieti, presso l’ospedale de’ Lellis, un’iniziativa di informazione e prevenzione dedicata alle malattie reumatiche autoimmuni. Voluta dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti e organizzata dal dottor Paolo Scapato responsabile dell’Unità di Medicina Interna del nosocomio, l’iniziativa si avvarrà del fattivo contributo dell’Associazione Laziale Malati Reumatici.Dalle ore 12,30 alle ore 18 presso l’Ambulatorio di reumatologia dell’Ospedale di Rieti (piano terra) sarà possibile effettuare, gratuitamente e senza alcuna prenotazione, una visita specialistica ed eseguire esami strumentali. Non mancheranno momenti di informazione sulla malattia, per rendere i pazienti consapevoli e soprattutto coinvolti nelle scelte terapeutiche, passaggio fondamentale per migliorare l’efficacia delle cure.Le malattie reumatiche colpiscono in Italia oltre 5 milioni di persone e possono essere fortemente invalidanti. Ancora per certi versi poco conosciute, non hanno età e riguardano anche i giovani e le persone nel pieno della vita lavorativa. I dolori tendono a peggiorare nel tempo, ma una diagnosi precoce, che consente di intervenire con terapie nei primi mesi dell’insorgenza della malattia, permette di rallentare i sintomi, fino ad arrivare in molti casi ad arrestarne la progressione, migliorando notevolmente la qualità di vita dei pazienti.