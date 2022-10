Successo dell'(H)Open Week Asl Rieti-Fondazione Onda dedicato alle malattie cardiovascolari

RIETI - Si è concluso ieri, venerdì 30 settembre, al Liceo Scientifico Jucci l’(H)Open Week della Asl di Rieti in collaborazione con Fondazione Onda dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce su tali malattie.

Alla presenza delle classi quinte del Liceo reatino e del Dirigente scolastico Paola Testa, si è svolto un incontro dal titolo “Giornata di promozione verso sani stili di vita nella popolazione scolastica”.

Numerosi i temi trattati dal personale della Asl di Rieti formato da fisioterapisti, dietologi, cardiologi, medico dello sport e psicologi. La giornata si è aperta con un approfondimento sul contesto epidemiologico della salute nell’ambito della provincia di Rieti. Grande interesse tra i ragazzi hanno suscitato le sezioni dedicate alle malattie cardiovascolari di maggior impatto sulla popolazione; sana alimentazione; attività fisica e benefici; problemi di cuore: affettività, sessualità e relazioni.

L’(H) Open Week Asl Rieti - Onda in questi giorni ha coinvolto l’Unità di Cardiologia che ha eseguito consulenze specialistiche telefoniche su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, scompenso cardiaco ed Elettrocardiogrammi in libero accesso e l’Unità di Medicina dello Sport che ha eseguito attività di counseling in presenza sull’importanza dell’attività fisica nella prevenzione delle malattie cardiovascolari (infarto cardiaco, patologie valvolari, scompenso cardiaco).