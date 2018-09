IL PROGRAMMA

RIETI - “Aspettando Maker Faire”, dal 3 al 5 ottobre nei FabLab della Regione LazioNegli Spazi Attivi di Roma, Bracciano, Viterbo, Latina, Rieti e Ferentino, sedi dei FabLab regionali, i partecipanti a Call4Makers metteranno a punto il proprio prototipo. I migliori progetti saranno esposti nello stand della Regione Lazio alla Maker Faire. Gli Spazi Attivi di Lazio Innova ed i FabLab regionali si aprono alla Maker Faire: i partecipanti della Call4Makers con l’assistenza di tecnici esperti, potranno mettere a punto un prototipo nelle sedi di Roma, Bracciano, Viterbo, Latina, Rieti e Ferentino.La Call4Makers scade il 28 settembre ed è rivolta a (in forma individuale o aggregata): Makers (inventori, scienziati, artigiani e artisti); Imprese e Startup; Studenti e Talenti creativiI migliori progetti, scelti al termine delle giornate che si terranno presso i FabLab (dal 3 al 5 ottobre), verranno esposti nello stand della Regione Lazio presso la Rome Make Faire (dal 12 al 14 ottobre) dove avrà luogo la grande sfida, con i migliori prototipi selezionati per la categoria “Makers@Work” e “Progetti Innovativi” che si aggiudicheranno un premio di € 10.000 ciascuno.Di seguito il calendario di “Aspettando Maker Faire” nello Spazio Attivo di Rieti:3 ottobre 2018 – Spazio Attivo Lazio Innova di Rieti09:30 –10:00 Registrazione10: 00 –10:10 Benvenuto e presentazione servizi Lazio Innova10:20 – 11:00 Presentazione della giuria11:00 – 12:00 Staffetta di pitching dei team candidati Call4Makers12:00 – 13:00 Mini tutorial “Stampa 3D”13:00 – 14:00 Light Lunch14:00 – 15:30 Small Talk: Open information e open source come risorse per la prototipazione.L’HackLab di Terni (Carla Chicchero ) e il team di Studenti dell’IISS Celestino Rosatelli presenta il prototipo realizzato nel FabLab di Rieti15:30 – 16:00 Valutazione progetti candidati Call4Makers e selezione vincitori16:00 – 16:30 Proclamazione vincitori e saluti di chiusura eventoPer il calendario completo: http://www.lazioinnova.it/news/aspettando-maker-faire/