RIETI - “Majorettes di Casperia – Rieti – Italia”. Sarà questo il banner, lo striscione che aprirà le sfilate del gruppo majorettes di Casperia, da stasera a New York per le celebrazioni del Columbus Day. Le ragazze di Casperia partiranno oggi all’ora di pranzo da Milano per gli States dove prenderanno parte alle sfilate in programma nel Columbus Day Parade 2018, appuntamento tra i più sentiti da parte delle comunità italiane a New York City.Le ragazze sabine saranno l’unica realtà italiana presente che sfilerà nei giorni delle celebrazioni. Ricco il programma che attende le majorettes (che abbiamo spesso ammirato a Rieti come cheerleader al Palasojourner in occasione delle partite di basket interne della Npc in A2) comunicato dall’organizzazione alla presidente Roberta Gennari: «Una grande emozione».Intanto le sfilate chilometriche tra ali di folla in programma sabato 6 ottobre a Brooklyn e lunedì 8 ottobre a Manhattan, sulla Fifth Avenue, la mitica Quinta Strada. Nelle sfilate, rigorosamente con costumi che richiamano il tricolore, le majorettes casperiane saranno accompagnate da una marching band (letteralmente banda marciante) della Florida.La permanenza nella Grande Mela delle majorettes e della delegazione che le accompagna, in tutto 42 persone, prevede inoltre momenti di incontro e religiosi, visite guidate e cene di rappresentanza, ospiti della nutrita comunità Italiana di New York.Per le majorettes di Casperia questa di New York è l’ennesima consacrazione dopo i successi ottenuti in varie manifestazioni e campionati, da quelli italiani fino agli europei e non da ultimo come testimonial per note marche di abbigliamento e moda nel Nord Italia.