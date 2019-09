© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le nuove maglie del Rieti si sono fatte attendere ma, verrebbe da dire, ne è valsa la pena. Presso lo store di Mariani Sport, a Campoloniano, il club amarantoceleste ha presentato le divise da gioco per la prossima stagione. "I colori in cui ci identifichiamo", questo il messaggio che arriva e questo ciò che traspare dalle tre maglie ufficiali. Oltre alla nera, già vista dai tifosi e che sarà la terza, scelta una classica a strisce amarantocelesti e una bianca che invece di amarantoceleste ha delle belle finiture laterali, tutte ovviamente firmate Mizuno, sponsor tecnico della società. Nella classica amarantoceleste, in basso, anche uno scorcio del centro di Rieti, quasi sfumato.Presenti alla conferenza il Responsabile Mizuno Walter Virgini, il nuovo responsabile marketing del club, il dottor Fabio De Filippis, oltre a Francesco Mariani, titolare dello store, il direttore Di Santo, il consigliere Donati ed il tecnico Alberto Mariani :" Un orgoglio poter rinnovare questo accordo con il Rieti - ha detto Francesco Mariani-, ringrazio tutti della presenza, compreso il mister, che in un momento non facile ha voluto essere qui". A fare da modelli, davanti anche ad un gruppo di tifosi, il capitano Gigli, il vice capitano Tirelli ed il bomber Francesco Marcheggiani. Le maglie, acquistabili online sul sito di Mariani Sport, esordiranno domani in occasione del match interno contro il Potenza.