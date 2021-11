Magliano Sabina, focus su sicurezza urbana e videosorveglianza

Mercoledì 3 Novembre 2021, 08:52

RIETI - Sono oltre venti i comuni invitati al convegno che si svolge a Magliano Sabina organizzato dalla società che già da due anni ha installato diverse telecamere di video sorveglianza (arrivate ad oggi a 42) sul territorio per monitorare gli accessi e i passaggi veicolare. Il sistema di videosorveglianza integrato di cui si parlerà prevede, oltre all'acquisizione di immagini anche una sistema di alert collegato direttamente alla stazione dei carabinieri. A parlare dei due anni di esperienza di questo servizio interverrà anche Renzo Verducci comandante della caserma locale. "La sicurezza urbana - dicono gli organizzatori - è uno dei principali obiettivi delle amministrazioni comunali. In un momento di grande difficoltà del Paese, come quello che stiamo vivendo, pandemia, crisi economica, degrado degli spazi urbani, abbandono di rifiuti, criminalità diffusa, e altro mettono in grave difficoltà le amministrazioni comunali che oltre ad occuparsi dei problemi quotidiani si trovano a dover far fronte a fenomeni del tutto nuovi, a cui molte volte ci si trova impreparati. Partendo da casi concreti i relatori illustreranno il sistema".