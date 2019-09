RIETI - Magliano Sabina aspetta la fine dei lavori di ristrutturazione del Teatro Manlio iniziati a giugno e, in attesa che lo storico teatro riapra i battenti, organizza una due giorni, sabato 21 e domenica 22 settembre, con una serie di iniziative nell'ambito della Festa dei teatri della Regione Lazio. Per l’occasione la Chiesa di San Michele aprirà le sue porte con visite guidate alla mostra Artes Mechanicae dove sono esposti modelli di macchine sceniche rinascimentali e contemporanee del maestro Luciano Minestrella. Ci saranno, inoltre, dibattiti e incursioni teatrali da parte di operatori, autori ed attori che negli anni hanno calcato il palco del Teatro Manlio.



Il 21 settembre l'orario di apertura per le visite è dalle 16 alle 19.30, domenica 22 settembre dalle 10 alle 12.30. Sempre domenica dalle 17.30 gli incontri con autori, operatori e artisti.