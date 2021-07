Magliano Sabina ricorda Simona Monti, vittima di un attentato a Dacca cinque anni fa

Giovedì 1 Luglio 2021, 17:36

RIETI - "Testimone assoluta di libertà e amore, cittadina del mondo". Così, in una delle più tristi ricorrenze annuali per la comunità di Magliano Sabina, l'amministrazione ricorda la concittadina Simona Monti rimasta vittima, cinque anni fa, di un attentato terroristico.

Simona si trovata a cena in un ristorante a Dacca, in Bangladesh, dove lavorava, prima del suo rientro in Italia. Un commando di jihadisti però le ha impedito il rientro. Con lei persero la vita altre 19 persone, 8 delle quali italiane e il piccolo Michelangelo che la donna portava in grembo. In ricordo di Simona e di tutte le vittime, alle 19 di oggi (giovedì 1° luglio) sarà celebrata una messa nella Chiesa della Madonna delle Grazie a Magliano Sabina.