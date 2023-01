Sala consiliare gremita per la presentazione del libro postumo di Guido Poeta “Storia di Magliano Sabina"

RIETI - Sala gremita, questa mattina, 15 gennaio, quella del Consiglio del comune di Magliano Sabina per la presentazione del libro postumo di Guido Poeta "Storia di Magliano Sabina". Ad aprire l'occasione è stato il sindaco Giulio Falcetta che ha annunciato l'intitolazione della biblioteca comunale a Guido Poeta che per tanti anni, dopo la sua attività di maestro nelle scuole locali, si è dedicato alla storia di Magliano Sabina e per anni ha curato l'archivio storico. Alla presentazione anche l'assessore Eleonora Berni, Marica Salvitti, presidente della Fondazione Pietro Nenni, grande amica del maestro Guido, ed il figlio Edoardo.