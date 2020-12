Magliano Sabina, disagi e danni per vento e pioggia

RIETI - Tarda mattinata di apprensione a Magliano Sabina. Come previsto dal bollettino meteo che aveva già messo in allerta il territorio, una forte ondata di maltempo caratterizzata da forti raffiche di vento hanno investito la zona nella tarda mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. La situazione che ha destato più apprensione è stata quella al drive-in, dove la Asl da alcuni giorni sta effettuando i tamponi per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

La struttura, a causa dal vento, ha iniziato a perdere stabilità, ragione per la quale si è deciso di spostarsi per i prelievi all'interno della struttura del palazzetto. Sempre per ragioni di sicurezza per la presenza di alberi ad alto fusto e per alcuni grossi rami che si sono distaccati da questi è stata chiusa via Mariano Falconi nel centro storico, mentre "la squadra esterna comunale, la Protezione Civile e i carabinieri - come comunicato dal sindaco Giulio Falcetta in un post in cui richiamava alla prudenza e a limitare gli spostamenti - sono intervenuti per gestire la viabilità e rimuovere rami e alberi caduti lungo la strada Flaminia, la provinciale del Giglio, via dello Sport e lungo la Strada Provinciale 54".



