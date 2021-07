Rieti, minidocumentari su "Linea Blu" a firma del maglianese Tullio Bernabei

Giovedì 29 Luglio 2021, 18:08

RIETI - Portano la firma del giornalista e reporter maglianese Tullio Bernabei i minidocumentari "I miei sentieri"

che da sabato 1 agosto, andranno in onda inseriti nel programma Linea Blu di Rai 1 condotto da Donatella Bianchi. Il primo è dedicato ai "Sentieri vista mare, in sicurezza".

"Chi mi segue - dice Bernabei - sa che per me la sicurezza nelle attività in ambienti naturali è un tema importante. Così, anche in base all'esperienza di analisi della sicurezza dei sentieri per il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ho proposto a Donatella l'idea di raccontare sentieri dai grandi panorami affacciati sul mare: ma di aggiungere dei consigli utili per goderli in tranquillità, nei tempi e nei modi giusti. Molte persone hanno desiderio di camminare nella natura, oggi più che mai, ma non tutti sono preparati a farlo.

E quindi gli diamo una mano, sia nella scelta dei percorsi più originali che nel preparare bene l'escursione.

Voglio ringraziare mio figlio Mattia, che è stato un supporto fondamentale in questa avventura produttiva. Per un padre è un grande privilegio condividere un bel lavoro con il proprio figlio".

La puntata di sabato, in onda dalle 15.15, vedrà protagonisti i sentieri del Conero, nelle Marche.