Magliano Sabina, via alla manutenzione straordinaria delle vie centrali

RIETI - Il centro storico di Magliano Sabina si rifà il look. Vista l’esigenza di una manutenzione straordinaria alla pavimentazione in basalto delle vie centrali, sia per motivi di sicurezza che di decoro della Città, da domani, 5 aprile, e fino all’8 aprile, il Comune ha emesso un’ordinanza con la quale si modifica la viabilità e per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino della pavimentazione in via Cavour, piazza Garibaldi, via Roma e via Sabina. La chiusura al traffico interesserà esclusivamente via Cavour, nel tratto compreso tra via Cardinal de Lai e piazza Garibaldi. In via delle Mura, direzione piazza Principessa di Piemonte e in via Cardinal De Lai direzione via Cavour, verrà istituito il senso unico. Un’inversione del senso unico vigente si avrà, invece, nel tratto di via Cavour compreso tra via Cardinal De Lai e piazza Vittorio Veneto, con obbligo svolta su via della Repubblica in corrispondenza con l’intersezione con piazza Vittorio Veneto. Il divieto di transito, ma solo per gli autocarri, sarà invece in via Sabina, con obbligo di svolta a destra in direzione via della Repubblica in corrispondenza con l’intersezione con piazza Vittorio Veneto. La circolazione tornerà alla normalità al termine dei lavori e, comunque, entro venerdì prossimo.