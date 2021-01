Magliano Sabina, al via le iscrizioni all'Istituto Sandro Pertini

RIETI - Si aprono domani le iscrizioni all'Istituto omnicomprensivo "Sandro Pertini" per l'anno scolastico 2021-2022. Causa emergenza coronavirus le scuole hanno dovuto accelerare di molto la corsa all'informatizzazione e anche in tema iscrizioni non si fanno eccezioni: la domanda va presentata on line.

Per chi ancora si trova nella fase della scelta però ci sono ancora due possibilità per conoscere più da vicino l'istituto. La prima sarà offerta sempre attraverso la rete il 15 gennaio quando, a partire dalle 18, attraverso la piattaforma meet di google si potrà partecipare all'open day organizzato dalla scuola. Per chi preferisce, invece, vedere dal vivo le aule e i laboratori dell'istituto alberghiero e del liceo scientifico, sarà possibile andare il 9, 16 e 23 gennaio, previo appuntamento allo 0744/91339, dalle 9 alle 13.

