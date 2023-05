La bioarchitettura protagonista del primo de “I Racconti” a Magliano Sabina

RIETI - Prendono il via questo pomeriggio, "I Racconti", ciclo di incontri organizzati a Magliano Sabina presso Corte Buenavista. Ideato da Tullio Bernbei, esploratore e documentarista autorevole, che ha scelto la campagna del paese sabino come residenza insieme alla sua famiglia, il format prevede un ciclo di 5 sabati pomeriggio durante i quali, protagonisti, saranno i racconti offerti da altrettanti professionisti che si sono distinti in differenti ambiti disciplinari.

Il tema di oggi sarà la bioarchitettura e il buon vivere all'interno della propria abitazione. A parlarne sarà una delle più esperte nel settore, Isabella Gioldmann, fondatrice del managing partner di Goldmann & Partners srl SB, tra le più autorevoli società di progettazione e ricerca in Italia dedicate all’architettura sostenibile bioclimatica.

«Da sempre - scrive la Goldmann nella sua presentazione - provo grande fascino per l’architettura e il bello in abbinamento alla scienza. Creare ambienti sani che celebrano anche la bellezza è una virtù senza pari dell’essere umano. A ciò si unisce l’attenzione all’innovazione scientifica sostenibile, un approccio fondamentale per garantire il miglioramento consistente e duraturo nella nostra società. Per garantire un’architettura sana e la salvaguardia dell’ambiente, la sostenibilità è oggi un elemento imprescindibile di qualsiasi tipo di costruzione. Da qui nasce la mia specializzazione sulla Bio Architettura che, come intesa e applicata già dalle prime popolazioni della penisola italica, rappresenta, nel modo più semplice, un'architettura sana».

L'occasione permetterà ai presenti di approfondire il tema e porre quesiti per soddisfare le proprie curiosita nell'ambito di una piacevole chiacchierata all'ombra del portico della tenuta della famiglia Bernabei. Per partecipare è necessario prenotarsi al 3356902075.