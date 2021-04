Magliano Sabina, nasce il giardino sensoriale

RIETI - Rientra nel più ampio progetto "Magliano città delle Muse", un lavoro volto a valorizzare alcuni dei punti strategici della città, il nuovo giardino sensoriale realizzato di fronte alla biblioteca comunale a Magliano Sabina.

Si tratta di uno spazio progettato per suscitare emozioni e stimolare i cinque sensi attraverso odori, suoni, luci e materie diverse. Ideato per offrire al turista-visitatore un momento di relax, a pochi passi dalla piazza centrale, il giardino ospita una panchina, elemento di riposo fondamentale in ogni luogo di questo tipo, ma anche una fontanella il cui suono emesso dal ricircolo dell'acqua racchiude in sé l'effetto rilassante quanto quello stimolante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA