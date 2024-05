Magliano Sabina, al via la festa dello sport

RIETI - Al via oggi, 31 maggio, la Festa dello Sport a Magliano Sabina. Anche quest'anno l'organizzazine è a cura dell'associazione giovanile Fds Magliano Sabina Odv con il patrocikio del Comune e il supporto della Pro Loco Con una Polisportiva sempre più in crescita con tanti nuovi settori, fino a domenica il comune sabino ospiterà tornei, esibizioni e spettacoli. Non mancheranno serate musicali e spazi dedicati al buon cibo.

Tra gli appuntamenti più attesi quello di domenica 2 giugno, lo Street Workout, fitness in cuffia per le vie del paese che ha riscosso un grande apprezzamento lo scorso anno registrando, nella sua prima edizione, più di 100 iscritti. ll nuovo parcheggio in via delle parcheggio delle Fontanelle ospita una vera e propria cittadella dello sport. In programma: una tappa di avvicinamento ai mondiali di ping pong, un torneo di Ttx, il subbuteo, il Tennis, il Volley, lo Street Soccer in gabbia con lo Special guest Dario Piantadosi responsabile nazionale del settore calcio freestyle Opes e fondatore e allenatore della Scuola Calcio Freestyle.

Tra le novità lo spazio fitness e wellness attivo per tutti e tre i giorni della festa, coordinato da Marina Malafoglia, con lezioni di varie discipline, da attività cardio (zumba, gag, funzionale) alle discipline olistiche (yoga, pilates) e dimostrazioni dedicate al benessere fisico Prevista una giornata intera dedicata alla boxe, a cura della Di Giacomo Boxing team.

Per i piu coraggiosi a disposizione anche il parapendio biposto per volare sul cielo di Magliano Sabina. Sempre nell'ambito della festa spazio anche per la conferenza "I segreti dell'olio d'oliva" di Cristina Falcinelli con esperienza degustativa e per la Seconda edizione del Premio Athena 2024 che si svolgerà al teatro Manlio sabato 1° giugno promossa dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport.