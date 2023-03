“Guinness della solidarieta”, un croccante da record per Magliano Sabina. Foto

RIETI - Un croccante da record per Magliano Sabina, quello che l'associazione "Arnies MariaChiara Segato Onlus" di Corchiano ha preparato questo pomeriggio al palazzetto dello sport nell'ambito della manifestazione "Guinness della solidarieta'" patrocinata dal Comune e dalla Pro loco locale.

Obiettivo: raccogliere fondi per sostenere attività di supporto alle popolazioni che vivono un disagio, in Italia come anche nel mondo, ad esempio a seguito di un evento drammatico quale una calamità naturale o come anche in Congo dove finanzia progetti tesi ad aiutare queste persone a restare nella loro terra puntando sul diritto all'alimentazione, ma anche all'istruzione.

Il croccante, diviso poi in tavolette e omaggiato a quanti hanno deciso di fare una donazione, ha raggiunto una lunghezza di 22 metri e, per realizzarlo sono stati necessari altrettanti chili di zucchero e 17 chili e 600 grammi di nocciole tutte provenienti da coltivazioni viterbesi.